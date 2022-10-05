«Ветераны России» возмущены заявлениями Пугачевой: от СК и Генпрокуратуры потребовали провести проверку

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Следственный комитет, Генпрокуратуру и администрацию президента с просьбой проверить высказывания певицы Аллы Пугачевой на предмет дискредитации Вооруженных сил и оскорбления россиян, а также выяснить законность полученных ею доходов. Об этом сообщается на сайте движения.

Как отметил председатель организации Ильдар Резяпов, ранее Пугачева опубликовала в запрещенной в России соцсети сообщение, посвященное реакции на ее отъезд из страны. При этом она использовала выражение «Были холопами, стали рабами». Кроме того, ранее певица утверждала, что российские военнослужащие гибнут «за иллюзорные цели».

«Все действия Аллы Борисовны носят публичный характер, более того порождают общественное недовольство, она целенаправленно распространяет сведения не соответствующие действительности, а высказывания в том числе, носят характер дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. На данный момент, по странным обстоятельствам никакие видимые последствия юридического характера подобных действий не наступают», – отметил Резяпов.

В связи с этим «Ветераны России» обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову, председателю СК Александру Бастрыкину и в контрольное управление администрации президента РФ с просьбой назначить проведение проверки по всем публичным высказываниям Пугачевой на предмет наличия в них состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.280.3 УК РФ.

«Дополнительно по факту публичного оскорбления граждан РФ Аллой Борисовной Пугачевой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, мы попросили назначить проведение проверки по ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оскорбление неопределенного круга лиц)», – отметил Резяпов.

Кроме того, основываясь на сообщениях СМИ о том, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязи выставлен на продажу за 1 млрд рублей, движение уверено в необходимости проведения проверки доходов певицы и комика в соответствии с федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также валютного, налогового и таможенного законодательства.

«Все письма направлены. Ожидаем справедливости», – заключил Резяпов.

Москва, Андрей Дорофеев

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