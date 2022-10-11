«Ядерная угроза»: США действуют по «советскому» сценарию

США реализуют «советский» сценарий с мнимой ядерной угрозой, считает декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров. По его оценке, таким образом Вашингтон одновременно пытается достичь нескольких целей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как полагает Сидоров, американцы вряд ли передадут ядерное оружие Польше, но информационный шум вокруг российской «угрозы» будет провоцировать эскалацию обстановки.

«Все разговоры о ядерном оружии – да не передадут они его в Польшу… Зачем им это надо?! Но сам шум вокруг ядерного оружия <…> дает возможность США, например, как в 70-е годы, когда они поставили ракеты средней дальности, вот сейчас выдвинут на передовые рубежи ракеты, которые будут достигать наших жизненно важных объектов на территории уже РФ… Поговорить, что Россия собирается это оружие использовать, создать обстановку не просто нервозности, а истерики, чтобы те же европейцы громогласно требовали американских вооружений, – это очень по-американски. Особенно, если ссылаться на историю. 70-е годы об этом свидетельствуют – о том, что они раздули на пустом месте, что якобы Советский союз тогда создал ракетные площадки. Ответ был, давление резко усилилось. И привело к тому, что СССР был вынужден пойти на переговоры, а дальше мы все знаем, что случилось. Такой сценарий один раз прошел. Почему второй раз его не запустить, если один раз он был успешным?» – пояснил эксперт.

Нынешнее противостояние Сидоров считает «холодной войной». «Речь идет не гибридной войне, а именно о холодной войне. Там целый набор показателей, которые они уже один раз прокручивали. И сейчас это развивается абсолютно по тому же сценарию. Просто конфликт этот ближе к нам. Он не проходит где-то очень далеко – на Кубе, скажем, а ближе к нашим границам», – отметил он.

При этом эксперт обратил внимание, что Вашингтон действует только в своих интересах и преследует несколько целей.

«Главным противником по их доктринальным документам они считают отнюдь не нас, а Китай. Им не нужно упускать этой возможности. Европа опять же для США представляет собой сейчас – когда-то они говорили, что это ценный союзник, сейчас это расходный материал. Поскольку для США главная задача, не вчера она была поставлена, – это создание нового тихоокеанского центра, туда переносятся основные ресурсы США. Европа должна занять нас, вычеркнуть нас из тихоокеанского уравнения. Если возможно, то разыграть «вьетнамскую» карту. Вьетнамский сценарий – чтобы внутри страны произошли определенные события, которые ослабят наше стремление продвигаться дальше на Украину, а по возможности дадут откат назад. То есть многоходовка, которую используют США, – она всегда присутствовала в их политике», – отметил Сидоров.

Москва, Мария Соколова

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