Мировой госплан: в правительстве РФ отреагировали на планы США ограничить цены на нефть из РФ

Попытки установить потолок цены на нефть для России являются переходом на госплан в рамках мировой экономики, что может стать плохим прецедентом для международной торговли. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя планы США ограничить стоимость «черного золота» из РФ на уровне $60 за баррель. По его оценке, такие решения в перспективе могут касаться любых товаров и всей международной торговли.

«На самом деле, могут все, что угодно, говорить, цена должна складываться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения, и мы так и планируем руководствоваться и наши компании при реализации объемов производимой нефти в России», – цитирует РИА «Новости» заявление Новака на форуме «Российская энергетическая неделя».

При этом вице-премьер подтвердил, что Россия не будет поставлю нефть в страны, которые введут потолок цен. «Это прецедент, который очень плохой, и может в любой момент распространяться не только на Россию, но и на других поставщиков на мировые рынки, и на любые товары, и на всю международную торговлю. Это по сути дела переход на госплан в рамках мировой экономики. Если они этого хотят, то должны думать о последствиях. Мы это проходили – это дефицит соответствующих ресурсов и рост цен», – констатировал Новак.

По его оценке, цена на нефть в 2023 году ориентировочно может сохраниться на уровне $100 за баррель. «В текущей ситуации, наверное, следующий год мы увидим (цены на нефть), если все-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем», – сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли стоимость «черного золота» в районе $100 за баррель, вице-премьер сказал: «Да, плюс-минус, может быть, меньше».

Москва, Светлана Антонова

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