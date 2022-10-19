Совет Федерации утвердил указ о военном положении в новых регионах РФ

Совет Федерации на экстренном заседании утвердил указ главы государства о военном положении в четырех новых регионах РФ.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, в Донецкой и Луганской народных республиках. Высшие должностные лица новых территорий получат полномочия по мобилизации экономики и применению других мер, чтобы обеспечить потребности населения и военных.

Как предполагается, военное положение начнет действовать с нуля часов 20 октября.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»