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Четверг, 20 октября 2022, 18:14 мск

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Совет Федерации утвердил указ о военном положении в новых регионах РФ

Совет Федерации на экстренном заседании утвердил указ главы государства о военном положении в четырех новых регионах РФ.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, в Донецкой и Луганской народных республиках. Высшие должностные лица новых территорий получат полномочия по мобилизации экономики и применению других мер, чтобы обеспечить потребности населения и военных.

Как предполагается, военное положение начнет действовать с нуля часов 20 октября.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Путин Владимир, Совет Федерации,