Европа приближает собственный крах: в МИД России оценили военные инвестиции ЕС

Создание Евросоюзом миссии по оказанию военной помощи киевскому режиму превращает ЕС в сторону конфликта на Украине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, такая политика приближает Евросоюз к коллапсу.

«17 октября министры иностранных дел (стран Евросоюза) утвердили создание миссии ЕС по военной помощи Украине. Она будет развернута уже через месяц, а за два года должна подготовить более 15 тысяч военнослужащих командного состава различного уровня. На эту затею выделяется еще почти 107 млн евро. Этот шаг идет наряду с поставками летальных вооружений киевскому режиму и качественно повышает вовлеченность Евросоюза, делая его, конечно, стороной конфликта», – подчеркнула Захарова.

«Этим решением руководства европейских государств, которые заявили об участии в данной миссии, подписываются под соучастием в военных преступлениях ВСУ и националистических батальонов… В тот же день, кстати, министры иностранных дел стран ЕС согласовали выделение дополнительных 5 сотен миллионов евро по линии европейского Фонда мира… Представляете, цинизм какой! На закупку и отправку Украине вооружений, военной техники, обмундирования и так далее. Из этого оружия Фонда мира ВСУ продолжают убивать мирное население, уничтожают дома, больницы, детсады, школы, угрожают ударами по объектам критической инфраструктуры, в частности, по Запорожской АЭС. Оно (вооружение) же ввиду повальной коррупции в политическом руководстве Украины и ее армии очень быстро оказывается на черном рынке… и контрабандой попадает не только в «горячие точки» в мире, но и возвращается в страны ЕС, в руки уже организованной преступности, экстремистов и террористов», – констатировала официальный представитель МИД России.

Захарова также обратила внимание, что в общей сложности Запад направил Киеву около 300 танков, 130 боевых машин пехоты, 400 бронетранспортеров, 450 единиц другой бронированной техники, 700 артиллерийских систем, включая РСЗО и минометы, 5 тысяч переносных зенитных и 80 тысяч противотанковых ракетных комплексов и гранатометов, а также 160 тысяч единиц стрелкового оружия, 800 тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасов, 90 млн патронов. «И после этого всего режимы стран ЕС попросили своих граждан меньше мыться и больше самостоятельно греться, потому что нет возможности обеспечивать им теперь комфорт. Мы знаем, на что идут эти деньги, теперь знают и граждане этих стран ЕС», – пояснила Захарова.

«Вместо того чтобы добиваться мирного урегулирования кризиса и укрепления безопасности, Брюссель вложил уже более 3 млрд евро на поддержку военного решения украинского конфликта, который они же сами много лет формировали путем проведения антиконституционных переворотов, вмешательства во внутренние дела и моделирования некой украинской демократии по своим лекалам. Лидеры Евросоюза своими абсолютно лицемерными геополитическими лозунгами укрепляют у нацистского правительства в Киеве ложные иллюзии достижимости победы на поле боя, как они говорят. Расчетливо инвестируют беспрецедентные средства в затягивание вооруженного противостояния, не понимая, что эти инвестиции приближают их просто к коллапсу», – заявила официальный представитель МИД России.

В этой связи Захарова также подчеркнула, что руководство ЕС, пытаясь навредить России, «наносит ущерб благосостоянию своих собственных граждан». «Проходящие в европейских столицах протесты свидетельствуют о растущем недовольстве, нежелании обычных европейцев оплачивать из своих кошельков такую недальновидную политику… Они просто не готовы воспринимать убеждения своих режимов в странах ЕС относительно дальнейшей целесообразности спонсировать за счет собственных граждан подобные мероприятия», – отметила она.

«Если продолжать эту безумную аллюзию [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля про сад европейский, такое впечатление, что в этом саду взяли верх сорняки, они просто угрожают своим зловредным влиянием не только экосистеме соседей, но и ставят под вопрос будущее цивилизованной фауны у себя дома», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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