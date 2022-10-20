Захарова объяснила, почему в США системный кризис

Системный кризис в США является следствием кризиса всей модели либерального глобализма. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, санкционное управление мировыми экономическими процессами убивает саму идею либерализма.

«Если говорить о статистике, она для Штатов неутешительная, для нынешней администрации. Они уже находятся в рецессии, судя по опубликованным данным. Речь идет об астрономическом госдолге – $31 трлн, рост инфляции, превышающий 8%, падение ВВП на 1,6% в первом квартале 22-го года и на 0,9% во втором. Ну, они просто напечатали еще порядка $6 млрд ничем не обеспеченных денег, что естественно провоцирует все эти процессы. И все эти показатели при том, что у них находится печатный станок одной из мировых валют. То есть, как умудриться, имея такую ресурсную базу, иметь такие результаты, нужно, конечно, у них спросить… Собственно говоря, это и есть закономерный итог, к которому пришла модель либерального глобализма», – полагает Захарова.

При этом официальный представитель МИД России пояснила, что экономика является лишь частью общих системных проблем в США. «Вот эта спекулятивная модель, заложенная в экономику (США), называющая себя либеральной, даже близко не является либеральной. Вот посмотрите – сегодняшнее заявление [президента США Джо] Байдена с призывом к компаниям, занимающемся нефтедобычей, нефтепереработкой, торговлей нефтью о том, что они должны или не должны делать. Я не слышала, чтобы Америка находилась в состоянии войны, чтобы там были предприняты пакеты каких-то чрезвычайных мер, которые переводят систему либеральных ценностей – экономических, системы управления в полное подчинение политической системе в связи с какими-то особыми обстоятельствами. Нет, ничего такого не было сделано. И вот выходит президент страны в совершенно непонятном качестве в данном случае, не объявляющий о законопроектах, которые он инициирует, не объясняющий это какими-то особыми обстоятельствами, просто выходит и обращается к экономическим операторам своей страны вот с таким вот как бы требованием. Конечно, это системный сбой», – подчеркнула она.

«Мы сколько слышали, что в основе Америки саморегулирование экономики, свобода спроса-предложения и так далее. Где это все мы видим? Санкционное управление мировыми экономическими процессами, только санкционное в пользу собственных экономических операторов убивает саму идею либерализма в экономике. Это системный сбой, конечно», – констатировала дипломат.

«Постоянная необходимость рекрутирования все большего количества мировых кризисов для подпитки себя ресурсами, политическими ресурсами, экономическими и так далее. Желание полного контроля над мировой энергетикой – посмотрите, что творится… Потолки цен, формирующиеся как раз из Вашингтона, – вот эта идеология. Контроль за чужими энергетическими рынками, пробивание силовым методом поля для игры своих энергетических операторов – это, конечно, системный кризис. Это значит своя либеральная модель никаким саморегулированием и никакими своими достижениями, конкурентными преимуществами уже действовать не может. Только силовым методом», – пояснила она, отвечая на вопрос американского журналиста.

Что касается системных проблем во внутренней политике США, то представитель МИД РФ отметила, что об этом жителю страны судить легче. «Думаю, вы лучше разбираетесь, чем кто-либо. Оппоненты политические преследуются, используется репрессивная машина от законодательства до правоохранительных органов, блокируются средства массовой коммуникации, которые принадлежат той или иной фигуре политической, которую нужно убрать из информационно-политической повестки и многое-многое другое. Это так, крупными мазками», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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