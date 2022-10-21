В LG Electronics опровергли слухи о переносе производства из России

В компании LG Electronics назвали лишенными оснований сообщения о возможном переносе производства из России в страны Средней Азии. Об этом представитель фирмы заявил южнокорейскому изданию Business Post.

«LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщение российского средства массовой информации беспочвенно», – сказал представитель компании, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. На российском предприятии южнокорейской корпорации выпускается бытовая техника: стиральные машины, холодильники, телевизоры. Другой источник газеты в Казахстане подтвердил, что LG договаривается с властями этой страны. Также он напомнил, что в Казахстане, в городе Алма-Аты, с 1998 года уже работал завод LG, который закрылся несколько лет назад.

18 марта LG Electronics заявила о приостановлении всех поставок в Россию.

Москва, Андрей Дорофеев

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