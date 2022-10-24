Власти Нидерландов выдали более 90 разрешений на обход антироссийских санкций

Власти Нидерландов выдали 91 разрешение на обход санкций, введенных Европейским союзом в отношении России. Об этом сообщил немецкий телеканал RTL News, передает ТАСС.

По данным немецких журналистов, гарантировать освобождение от санкций могут МИД, министерства экономики, финансов, инфраструктуры и образования, чтобы позволить «определенную степень гибкости в определенных случаях».

В частности, в апреле ЕС запретил морским судам под российским флагом заходить в порты европейских стран. Однако министерство инфраструктуры и по управлению водными ресурсами выдало специальное разрешение 34 судам, которые могут заходить в голландские порты, например, потому, что они перевозят важные грузы, такие как алюминий и продовольствие.

Министерство по вопросам климата и энергетической политики сделало исключение для 25 голландских организаций на получение энергоресурсов из РФ. Они обеспечивают электричеством 150 различных компаний и учреждений, в том числе муниципалитеты и школы.

Министерство внешней торговли и развития сотрудничества выдало 18 разрешений 13 организациям на гуманитарных основаниях для сотрудничества между ЕС и РФ по «исключительно гражданским вопросам». МИД Нидерландов выдал разрешение одной компании на то, что бы она смогла получить платеж из России, а минфин сделал 13 исключений в отношении замороженных активов и товаров, попадающих под санкционный режим.

Москва, Андрей Дорофеев

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