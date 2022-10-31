Диверсия подготовлена в 1970-80 годы: тоталитарная секта «Запад» пока держится за счет ограбления других государств

Коллективный Запад представляет собой тоталитарную секту, которая продолжает существовать только за счет ограбления других государств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов. По их мнению, противостоять организованному противнику при нынешней системе управления в России очень сложно.

В частности, член-корреспондент РАН, профессор МГИМО МИД России Алексей Кузнецов обратил внимание на «достаточно интересную картину», которую мир наблюдает последние полвека. «Несмотря на очевидные кризисные явления на Западе, и США, и их союзники как-то умудряются достаточно устойчиво держаться на плаву. Одна из причин – это, к сожалению, весьма грустное для остальных стран объяснение. Идет, грубо говоря, ограбление развивающихся стран, если более изящно, то изымается раз в 10-15 лет, благодаря геополитическим катаклизмам, больше $1 трлн в пользу стран коллективного Запада», – пояснил эксперт.

По его словам, в первый раз это случилось при распаде Советского союза, затем – в период «арабской весны», а в последнее время – ограбление ведется за счет Украины, а также России – косвенно через санкции и «через попытки украсть наши активы за рубежом». «Это лежащая на поверхности причина. Что касается более масштабной причины, Россия никуда не уходила с мировой арены, мы одна из ведущих держав. Как это сложилось много десятилетий назад, так это и остается. Ну и в какой-то степени мы несем ответственность как ведущая держава за то, чтобы в рамках всего мирового сообщества поддерживался принцип справедливости, равенства наций – то, чем наша страна славилась весь последний длительный период, уже многие десятилетия, даже века», – отметил он.

Кузнецов выразил сожаление, что Россия потеряла «довольно много времени, пытаясь играть в иллюзорную схему так называемой международной конкуренции в условиях либеральной экономики». «Когда пытались концентрироваться только на том, что мы можем делать лучше всего. А вообще-то нормально и подстраховываться, и развивать то, что мы просто умеем делать. А в сфере высоких технологий мы были среди лидеров. Имея этот большой потенциал, мы, к сожалению, на сегодняшний день похвастаться практическим лидерством даже в каких-то больших сегментах можем очень-очень редко», – уточнил эксперт.

В этой связи главный научный сотрудник Института философии РАН Владимир Лепский со своей стороны подчеркнул, что диверсия была подготовлена еще в 1970-1980 годы. «В 70-71-м году в Советском союзе было принято решение, которое сегодня очень серьезно сказывается в этом контексте, – лечь полностью в ЭВМ на американскую технику. У нас были свои прекрасные машины. Мы могли в тот момент поднять свою вычислительную технику без проблем… Ну, вот кто-то так сработал. То же самое было с персональными компьютерами, когда появились примерно в 85-м году американские машины, у нас были в Сибири в Омске превосходящие разработки… То есть, диверсия была подготовлена в тот период в 70-80-е годы. У нас потенциал в Советском союзе был больше, чем надо, чтобы стать лидерами в мире», – заявил он.

При этом эксперт отметил, что без понимания субъектности коллективного Запада «нельзя нейтрализовать негативные воздействия и защититься». «Главная ценностная ориентация коллективного Запада – это превосходство над другими субъектами и установление бесконтрольного использования ресурсов планеты в своих личных интересах, корыстных. Это основа. На этой основе идет сборка субъектов коллективного Запада. Другие показатели субъектности у них очень примитивные. Рефлексия блокируется через СМИ, через ограничения… Это слабость коллективного Запада», – полагает он.

Как считает эксперт, модель коллективного Запада полностью соответствует тоталитарной секте. «И сегодня мы должны это знать, потому что мы не собираемся уничтожать Запад. Мы должны, во-первых, уметь вытаскивать оттуда отдельных членов, и это мы умеем. А с другой стороны, мы должны научиться и поставить проблему трансформации коллективного Запада, чтобы он был в гармонии на планете, вел себя нормально и был с нами в нормальных отношениях», – подчеркнул Лепский.

По его оценке, России будет сложно противостоять в этой борьбе, поскольку «организованность намного ниже, чем у коллективного Запада», хотя есть хорошие ценностные ориентации, чтобы найти «мировоззренческие установки для планеты и жить в содружестве и справедливости». «Но у нас рефлексия блокируется ангажированными с Запада СМИ. Наши соцсети и то управляются во многих случаях Западом. Коммуникативные процессы тоже здорово разрушены – межпоколенческие, между обществом и властью, государством и бизнесом… Сегодня сборку субъекта российского развития, консолидацию государства, общества и бизнеса без совершенствования общественных механизмов участия в этих процессах невозможно сделать по многим причинам, в том числе, управленческим», – отметил Лепский, добавив, что экспертное сообщество уже работает над этой проблемой.

Москва, Мария Соколова

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