США празднуют победу: Евросоюз навсегда утратил шанс стать глобальным центром силы

Евросоюз потерял шанс стать глобальным центром силы, что стало результатом политики США в течении 20 последних лет. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, профессор МГИМО МИД России Алексей Кузнецов сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Может ли ЕС стать многонациональным центром силы? К сожалению для него, нет. И это главный результат американской политики последних двух десятилетий. Для США самым неудобным конкурентом был Евросоюз. Потому что Китай, даже Россию ельцинских времен можно было всегда обвинить в не той демократии, в не тех ценностях, культуре – не важно в чем не том. Это были часто лживые обвинения, но американское общество это вполне глотало как наживку. Обвинить французов или голландцев в том, что они чужды американцам по своей культуре, ценностям и прочему – это было бы весьма смелым заявлением», – пояснил Кузнецов.

При этом эксперт обратил внимание, что у США не получилось конкурировать с Евросоюзом «по-честному, в открытую». «Ввели евро. И ведь в первые годы евро оказался очень успешной альтернативой доллару. А дальше мы увидели постоянные скандалы. Отказ возвращать Германии ее золотой запас, который в основном лежит на территории США. Давление на зону евро и вообще на Евросоюз с принудительным расширением на Восток, вопреки теории оптимальных валютных зон и прочих весьма серьезных достижений евросоюзных ученых, как надо развивать европейскую интеграцию. В итоге американцы сделали все, чтобы ЕС-интеграция захлебнулась. И госпереворот на Украине в начале 2014 года с событиями 2013-го окончательно добили возможность ЕС стать самостоятельным центром силы в многонациональном полицентричном мире», – полагает эксперт.

«Сейчас у отдельных стран ЕС сохраняется возможность в полицентричном мире быть державами не первого эшелона, – тут понятно, что с Китаем, США, Россией они тягаться не смогут – но второго эшелона, на уровне действительно значимых региональных держав. И вот это вызов для ЕС, потому что Германия, Франция, еще несколько стран, например, Испания, имеют шансы как центры силы мирового второго уровня стать самостоятельными от ЕС. Захотят ли они, смогут ли? Это большой вопрос. Но ЕС как единое целое уже, к сожалению, – он может существовать как интеграционная группировка многие десятилетия, но как центр силы он себя обрек той политикой, которую он делал в нулевые и в десятые годы», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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