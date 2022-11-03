Караулов сообщил, что проходит по делу о клевете в качестве свидетеля

Обыск в доме журналиста Андрея Караулова проходил, поскольку он проходит по делу о клевете в качестве свидетеля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Мой статус – свидетель. Оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск! Самое невероятное: дача была окружена машинами с полицией, штук десять, не меньше, так что вся округа теперь, не только журналисты, а главное – вся округа обсуждает, что такое сделал Караулов, с какими террористами он связан», – написал журналист.
Ранее сегодня он сообщил, что в его доме проводится обыск по делу о клевете, которое возбуждено по заявлению гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
При этом Караулов предположил, что кто-то намеренно создает негативный фон вокруг имени Чемезова, чтобы сместить его с должности.
Кроме того, журналист рассказал ТАСС, что сейчас находится на лечении за рубежом, поскольку ему предстоит операция на сердце, но планирует вернуться в Россию и разобраться в случившемся.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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