Караулов сообщил, что проходит по делу о клевете в качестве свидетеля

Обыск в доме журналиста Андрея Караулова проходил, поскольку он проходит по делу о клевете в качестве свидетеля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мой статус – свидетель. Оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск! Самое невероятное: дача была окружена машинами с полицией, штук десять, не меньше, так что вся округа теперь, не только журналисты, а главное – вся округа обсуждает, что такое сделал Караулов, с какими террористами он связан», – написал журналист.

Ранее сегодня он сообщил, что в его доме проводится обыск по делу о клевете, которое возбуждено по заявлению гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

При этом Караулов предположил, что кто-то намеренно создает негативный фон вокруг имени Чемезова, чтобы сместить его с должности.

Кроме того, журналист рассказал ТАСС, что сейчас находится на лечении за рубежом, поскольку ему предстоит операция на сердце, но планирует вернуться в Россию и разобраться в случившемся.

Москва, Андрей Дорофеев

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