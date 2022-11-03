Правоохранители проводят обыск у журналиста Андрея Караулова

Правоохранители проводят обыск в доме известного журналиста Андрея Караулова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова, статья «Клевета». Люди, вооруженные автоматами, попытались «болгаркой» вырезать ворота». «Пьеса» называется «Ксения Собчак, акт второй». Не получилось с Собчак – заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость, и что можно найти по статье «Клевета» – не понимаю», – отметил он.

При этом Караулов утверждает, что все телефоны в его доме не отвечают. «Видимо, дачу накрыли еще и «колпаком». Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?», – добавил журналист.

Сергей Чемезов – политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России».

Андрей Караулов был автором популярных публицистических программ «Момент истины» (1992-2016) и «Русский век» (1998-2006).

Как сообщал «Новый День», в конце октября коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского арестовали по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей (п. «б» ч.3 ст.163 УК – вымогательство в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемые подготовили для Telegram-канала «Тушите свет» статью, которая могла причинить вред правам и законным интересам Чемезова или его близких. Публикацию удалили после договоренностей об оплате с представителями главы «Ростеха».

Обыск проводился также у Собчак, которая в экстренном порядке покинула Россию.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»