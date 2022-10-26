Собчак сбежала от ареста в Прибалтику

Телеведущая Ксения Собчак минувшей ночью, накануне задержания правоохранителями, уехала из России в Прибалтику. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», – сказал собеседник агентства. По его словам, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.

Ранее сообщалось о проведении обыска в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. В правоохранительных органах сообщили е, что сегодня следователь ГСУ ГУ МВД по Москве обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Накануне в рамках уголовного дела Суханов был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора по делу о вымогательстве. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за вымогательство», – написала она ранее в своем телеграм-канале.

По данным РБК, обыски также прошли по месту жительству Суханова. По информации источника агентства, близкого к МВД, дело против Суханова связано с получением денег за так называемые «блоки на негатив», которые гарантирует неупоминание того или иного человека или компании в телеграм-каналах Ксении Собчак. Он также уточнил, что коммерческого директора журналистки задержали во вторник, 25 октября, в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ.

Кроме того, по делу Суханова был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). О задержании Романовского также сообщает телеграм-канал Baza.

Москва, Андрей Дорофеев

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