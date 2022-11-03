Лояльный к россиянам банк Турции ужесточает условия – депозит вырос в 10 раз

Турецкий Denizbank резко ужесточил условия открытия счетов для граждан России, повысив минимальный депозит почти в 10 раз, а минимальный размер исходящего SWIFT-перевода установил на уровне $10 тысяч, передает РБК со ссылкой на посредников, которые помогают россиянам получить банковские карты в турецких банках.

По данным источника, со 2 ноября гражданам России для открытия счета понадобится депозит от $5 тысяч, который будет заморожен на 30 дней. Ранее его размер составлял около $540. Договор с банком теперь включает отказ от использования открытого счета для перевода средств за границу или других заграничных транзакций, а также операций с криптовалютами. В случае несоблюдения этих условий банк может прекратить обслуживание. На входящие переводы ограничений в договоре нет.

При этом посредники уточняют, что сумма исходящего перевода должна быть не меньше $10 тысяч. Совершаться операция может «только при необходимости, для чего нужно показывать подтверждающие документы сотрудникам Denizbank в отделении, например, чек об оплате услуг отеля за границей».

По мнению источников, ужесточение условий договора связано с опасениями, что счета в Denizbank могут использовать для переводов из российских в заграничные банки в других странах, а также для покупки криптовалют. Ранее все эти правила также действовали, но озвучивались клиентам устно, из-за чего часто нарушались.

В Турции до сентября работали карты российской платежной системы «Мир». Но турецкие банки начали отключать их прием после угрозы санкций со стороны США.

Москва, Мария Соколова

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