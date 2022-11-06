Ряд американских экспертов в области цифровой безопасности выступили с обвинительным заявлением в сторону России, которая якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США. Мероприятие запланировано на 8 ноября 2022 года, пишет The New York Times.

«Исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Эксперты США заявили, что информационные операции, которые проводят российские специалисты в социальных сетях, сейчас в «значительно меньшей» степени влияют на пользователей, чем во время выборов президента США в 2016 году.

Стоит отметить, что аналитики издания Bloomberg поспешили во всем обвинить петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который, по их мнению, пытается повлиять на ход выборов в Конгресс США. Соответствующий материал вскоре подхватили и другие крупнейшие мировые массмедиа, включая американский CNN.

Авторы статьи считают, ряд аккаунтов в соцсетях, имеющих отношение к России, незадолго до выборов стали распространять мемы, которые дискредитируют выдвиженцев от Демократической партии. Примечательно, что издание при этом ссылается на расследование, проведенное аналитической компанией Graphika.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК «Вагнер», не первый раз обвиняется западными СМИ в попытках повлиять на избирательный процесс в США. Подобные заявления сопровождали электоральные процедуры в 2018 и 2020 годах, а также победу Дональда Трампа на президентских выборах 2016-го.

Вашингтон, Екатерина Попова

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