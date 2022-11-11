Мосгорсуд оставил в силе решение о выдворении блогера Некоглая из России

Мосгорсуд отклонил апелляцию блогера Николая Лебедева, известного под ником Некоглай, на решение суда первой инстанции о его выдворении из России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«11 ноября 2022 года Московский городской суд оставил постановление Пресненского районного суда города Москвы от 9 ноября 2022 года в отношении Лебедева Николая (блогера Некоглая) без изменения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лебедев был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в Россию). Кроме административного выдворения суд назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.

Лебедев является гражданином Молдавии. Несколько дней назад он опубликовал в TikTok видеоролик, в котором пытался повторить действия российского военнослужащего, откидывавшего гранаты, которые на него сбрасывали с дрона. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала блогера «выродком тиктокером» и заявила о своем намерении обратиться в Генпрокуратуру. Она считает, что автор ролика пытался дискредитировать российскую армию.

Москва, Андрей Дорофеев

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