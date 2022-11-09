Молдавский блогер, спародировавший российского солдата, будет выдворен из РФ

Пресненский районный суд столицы принял решение о выдворении из страны Николая Лебедева, известного в блогосфере под ником Некоглай. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в Россию), назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, путём принудительного перемещения», – говорится в сообщении.

Лебедев – гражданин Молдавии. СМИ сообщали сегодня, что молодого человека задержали до выяснения личности, поскольку он не показал молдавский паспорт полицейским.

Ранее блогер опубликовал в TikTok видеоролик, в котором пытался повторить действия российского военнослужащего, откидывавшего гранаты, которые на него сбрасывали с дрона. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Лебедева «выродком тиктокером» и заявила о своем намерении обратиться в Генпрокуратуру. Она считает, что автор ролика пытался дискредитировать российскую армию.

Москва, Андрей Дорофеев

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