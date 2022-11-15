Следкомитет выясняет причины пожара на территории бывшего завода в Подольске

Следователи выясняют причину крупного пожара, произошедшего накануне в подмосковном Подольске на территории бывшего завода «Зингер». Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в дневные часы 14 ноября 2022 года на территории бывшего завода, где расположено предприятие и складские помещения в г. Подольске, произошло возгорание. Пожар быстро распространился на большую площадь строения. По предварительной информации пострадавших в результате пожара нет, была проведена эвакуация 150 человек. В настоящее время пожар локализован», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе доследственной проверки предстоит выяснить причины и обстоятельства, приведшие к пожару, а также установить размер причинённого ущерба. По завершении осмотра места происшествия будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-оценочная, кроме этого истребована необходимая документация, добавили в СК.

Ранее сообщалось, что пожар вначале распространился на площадь 1 тысячу квадратных метров, затем зона возгорания расширилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь тушили около сотни пожарных. По данным местной администрации, горели, в основном, упаковочные материалы.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар в Подольске был локализован на площади 2800 кв. м.

Москва, Андрей Дорофеев

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