Склад горит на территории бывшего завода «Зингер» в Подмосковье

Спасатели ведут борьбу с крупным пожаром, возникшем в подмосковном Подольске на территории бывшего завода «Зингер». Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 14.44 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 28 единиц техники, 90 человек», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнила пресс-служба администрации округа, загорелся склад мебели, горит упаковочный материал – полиэтилен и картон.

Самостоятельно эвакуировались порядка 150 человек.

По данным администрации, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Однако в пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь возгорания уже увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.

Москва, Андрей Дорофеев

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