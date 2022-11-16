«Глубокий раскол»: США на грани гражданского конфликта

Прошедшие в США промежуточные выборы в Конгресс подтвердили глубокий раскол в американском обществе, что может обернуться гражданским конфликтом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, выступая сегодня на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

По его оценке, нынешнее голосование вскрыло несовершенство американской избирательной системы, результатам которой не доверяет никто.

«Выборы подтвердили глубокий раскол в американском обществе – примерно надвое, причем ни республиканцы, ни демократы не доверяют результатам и сомневаются в легитимности выборного процесса», – констатировал Карасин.

Сенатор обратил внимание, что этими выборами в США дан старт «президентскому избирательному марафону», который завершится в 2024 году. «Будем анализировать странности, характерные для так называемых недоразвитых в кавычках демократий по критериям коллективного Запада и подконтрольной ему ОБСЕ, вроде кандидатов-покойников, вбросов бюллетеней, неисправной машины для голосования и, наконец, отсутствия общенационального подсчета голосов, который происходит под контролем губернаторов, наверняка повторятся в избытке (на выборах президента). На это, кстати, обращают внимание даже наблюдатели ОБСЕ», – отметил он.

«Так что сценарий гражданского конфликта в США исключать нельзя. Все это в очередной раз подтверждает тот факт, что политических ценностей и моделей, которые США экспортируют в другие страны, сами они намерены придерживаться в последнюю очередь. Это очевидно любому непредвзятому человеку», – заключил Карасин.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 8 ноября. Согласно предварительным результатам, в борьбе за кресла в Палате представителей победили республиканцы, в Сенате большинство мест сохранили за собой демократы.

Москва, Мария Соколова

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