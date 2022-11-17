Объемы участия в долевом строительстве резко упали в Москве

Число регистраций договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в октябре снизилось в Москве в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом почти на 54%. Об этом сообщил сегодня пресс-центр Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

«В октябре в отношении жилой недвижимости зарегистрировано 4 597 первичных договоров. Данный показатель сократился на 40,1% по отношению к сентябрю (7 675 ДДУ) и на 53,8% к октябрьскому результату прошлого года (9 951 ДДУ)», – говорится в сообщении Росреестра.

Всего на рынке жилья в Москве с начала текущего года зарегистрировано 70 081 договор долевого участия, что на 10,8% меньше января-октября прошлого года (78 588 ДДУ), но на 10,4% превышает показатель аналогичного периода 2020 года (63 480 ДДУ).

В сегменте нежилой недвижимости, включая коммерческие помещения и машино-места, в октябре зарегистрирован 2 181 договор участия в долевом строительстве. Данное значение на 22,6% меньше сентября (2 818 ДДУ), год к году показатель снизился на 51,6% (4 507 ДДУ).

За десять месяцев этого года на рынке нежилых помещений в столице зарегистрировано 31 702 договора участия в долевом строительстве, что на 12,9% меньше января-октября 2021 года (36 406 ДДУ), а к аналогичному периоду 2020 года рост составил 55,8% (20 344 ДДУ).

«Статистика октября наглядно показывает смещение спроса со строящихся объектов в сторону уже готового жилья. Вместо долгосрочного планирования покупатели квартир выбирают вариант «здесь и сейчас», при этом и предложения, и ценовой диапазон на вторичном рынке к этому располагают. В сентябре при регистрации ДДУ мы фиксировали снижение средней цены сделки на 7,3% за месяц, в октябре существенных изменений по стоимости квадратных метров в новостройках тоже нет. А вот сами частные собственники, даже если и выставляют на продажу квартиры по средней рыночной цене, то по факту реальной сделки могут пойти на значительные скидки», – пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее сообщалось, что столичное управление Росреестра зафиксировало в октябре снижение на 5,2% числа зарегистрированных ипотечных договоров в сравнении с показателями предыдущего месяца. При этом октябрьские показатели оказались на 13% меньше данных десятого месяца 2021 года.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»