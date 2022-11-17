Голландский суд принял версию, что рейс MH17 сбили с территории, не подконтрольной Киеву

Окружной суд Гааги считает, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК «Бук», стрелявшего с поля под Первомайским. Как сообщает ТАСС, об этом заявил на слушаниях судья Хендрик Стейнхёйс, оглашая приговор по уголовному делу о крушении Boeing в июле 2014 года.

«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский, – отметил он. – При этом погибли все находившиеся на борту 298 человек».

Окресности Первомайского на момент трагедии контролировались донецкими ополченцами.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» с территории РФ.

Процесс проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката. Для всех обвиняемых прокуратура потребовала пожизненного заключения. Адвокаты родственников погибших также добиваются материальной компенсации для своих клиентов. Прения сторон завершили 10 июня выступлением защиты, которая требует оправдания своего клиента. Оглашение решения по делу было назначено на 17 ноября.

Как заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, российская сторона изучит решение нидерландского суда по MH17.

«Будем изучать это решение. Во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем готовы это прокомментировать», – цитирует его слова «Интерфакс».

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.

Москва, Андрей Дорофеев

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