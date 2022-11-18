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Воскресенье, 20 ноября 2022, 10:39 мск

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Каток на Красной площади откроется 28 ноября

Фото: официальный сайт мэра и правительства Москвы

Каток и традиционная рождественская ярмарка откроются на Красной площади 28 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу катка.

Предполагается, что каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00. В день его открытия посетители смогут приобрести чай или кофе всего за один рубль.

Ранее сообщалось, что в столице начались работы по подготовке к открытию более 150 катков с искусственным льдом.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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