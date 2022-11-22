Более 75 тысяч человек устраняют последствия ледяного дождя в Москве

Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности, последствия ледяного дождя устраняют более 75 тысяч человек. Об этом сообщил сегодня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, сложные погодные условия – снегопад, ледяной дождь, местами гололед – сохранятся на протяжении всего дня, прирост свежевыпавшего снега может составить до пяти сантиметров. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, в уборке задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц коммунальной техники», – цитирует Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

По словам вице-мэра, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в новой Москве организовано дежурство тягачей.

«В первой половине дня провели сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка», – отметил Бирюков.

Ранее в МЧС предупреждали, что сложные метеорологические условия, в том числе, снег, мокрый снег, гололед и гололедица будут наблюдаться в столичном регионе в течение всего дня 22 ноября.

Москва, Андрей Дорофеев

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