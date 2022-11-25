В Еврокомиссии отреклись от идеи запретить импорт газа из России

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС не рассматривает возможность запрета импорта российского газа.

«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ. Мы принимали ограничительные меры в отношении российской нефти, импортируемой в ЕС через трубопроводы с несколькими исключениями. Но никогда не объявляли, что работаем над введением запрета в отношении российского газа. Ничего не изменилось», – цитирует ТАСС заявление Мамера.

На вопрос журналистов, что входит в готовящийся девятый пакет санкций ЕС против России, Мамер ответил уклончиво. «Глава Еврокомиссии вчера объявила, что идет работа над девятым пакетом санкций, не уточнив никаких подробностей. Мы, как всегда, не комментируем содержание санкций, когда они в процессе разработки», сказал представитель ЕК.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усердно работает над тем, чтобы ослабить российскую экономику, и не остановится, пока Украина не победит.

Министры энергетики стран Евросоюза по итогам вчерашней неформальной встречи в Брюсселе договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, доля которого в 2023 году должна составить, как минимум, 15% (13,5 млрд. кубометров) от общего объема газохранилищ государств-членов ЕС.

Брюссель, Светлана Антонова

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