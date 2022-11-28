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Понедельник, 28 ноября 2022, 17:52 мск

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Российско-американские консультации по стратегическим наступательным вооружениям отложены

Росийско-американские консультации по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), которые должны были состоятся с 29 ноября по 6 декабря в Каире, отложены по инициативе Москвы. Как сообщил «Коммерсантъ», об этом заявили в посольстве США, информацию подтвердили в МИД России.

«Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты о том, что она в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты», – сказали изданию в американском посольстве.

В российском МИД РФ уточнили, что «ранее запланированная в Каире (29 ноября-6 декабря) сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится», добавив, что «мероприятие переносится на более поздний срок». Причину переноса мероприятия в российском внешнеполитическом ведомстве не назвали.

Заседание консультативной комиссии могло бы стать первым с начала российской военной операции на Украине.

О том, что планы о встрече обсуждаются, в сентябре-октябре неоднократно говорили российские и американские официальные лица. В начале ноября сообщалось, что встреча может впервые пройти в Ближневосточном регионе. Ранее подобные мероприятия проводились в Женеве. Однако Москва более не считает Швейцарию, присоединившуюся к большей части введенных в отношении РФ западных санкций, нейтральным государством и не хочет осуществлять на ее территории контакты с третьими сторонами.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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