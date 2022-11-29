«Очень тяжелый с точки зрения осложнений»: пик заболеваемости «свиным» гриппом в России придется на новогодние каникулы

Грипп H1N1, который называют «свиным», опасен осложнениями и имеет в три раза выше летальность, чем от коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом врач-эпидемиолог призвал власти отказаться от массовых новогодних гуляний, так как пик заболеваемости придется как раз на большие выходные.

Онищенко обратил внимание, что в настоящее время отмечается рост заболеваемости в Москве, Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Воронеже и Екатеринбурге. «Там уже превышены пороги… Достаточно убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября – признак сам по себе прогностически неблагоприятный. У нас, по многолетним наблюдениям, чем раньше начинается подъем заболеваемости именно гриппом в осенний период, тем тяжелее протекает сам процесс. На фоне подавленного в результате тяжелой коронавирусной пандемии популяционного иммунитета этот вопрос может быть усугублен», – пояснил академик.

В этой ситуации Онищенко призвал власти отказаться от организации массовых новогодних гуляний. «Если в предыдущие годы грипп начинался как раз после зимних школьных каникул, то вот это достаточно раннее начало распространения реального гриппа спровоцирует рост во время длительных зимних каникул, если они будут в крупных городах сопровождаться вот этими массовыми гуляниями», – подчеркнул он.

«Всего у нас выделено более 100 штаммов (гриппа). Если говорить среди тех подтипов гриппа, которые сегодня доминируют, то в России «свиной» грипп, действительно, доминирует. Подавляющее большинство штаммов – это H1N1… Достаточно тяжело протекает. Он начинается с высокой температуры. Температура держится 4-5 дней, как и положено при гриппе. Особенных симптомов нет – это головная боль, интоксикация, потливость и так далее», – пояснил Онищенко, посоветовав россиянам привиться.

Эпидемиолог обратил внимание, что грипп опасен своими осложнениями, а штамм H1N1 – повышенной летальностью. «Грипп каждый год делает такой генетический дрейф, что он обходит ту иммунную память, которая организме сохранилась. Поэтому надо каждый год или прививаться новой вакциной, или каждый год переболевать. Но может появиться такой штамм – вот когда «свиной» (грипп) появился в 9-м году, мы тоже прогнозировали очень тяжелую пандемию, но Бог миловал, потому что мы тогда создали вакцину», – отметил он.

«Н1N1 – очень тяжелый с точки зрения осложнений. И даже по 9-му году он давал 3% летальности – 100 человек заболело, 3 умерло. А вот коронавирус, о котором мы уже 3 года талдычим, у него летальность 1%... Давайте не будем пугать друг друга, но будем очень бдительны по отношению к этому гриппу, и будем с ним разговаривать на Вы, не грубить ему», – заключил Онищенко.

Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что случаи заболевания «свиным» гриппом зарегистрированы в 55 российских регионах, т.е. более чем в половине субъектов РФ.

Москва, Мария Соколова

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