Москва не видит готовности Вашингтона к компромиссу по договору об ограничении СНВ

Вашингтон сфокусирован исключительно на возобновлении инспекций по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и не проявляет желания двигаться далее по приоритетным для РФ направлениям в данной сфере. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы видели до момента, когда было объявлено о переносе сессии (заседания двусторонней консультативной комиссии РФ и США по ДСНВ) и уже после того, как это стало достоянием гласности, фокусировку американцев исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ. Между тем для нас приоритетом было и остается решение других вопросов, – указал замминистра. – Мы многократно объясняли нашу позицию и суть наших претензий к Вашингтону. На фоне глубокой расстыковки даже не только приоритетной, но ценностной расстыковки между Москвой и Вашингтоном мы не увидели ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению».

CША не желали считаться с приоритетами и сигналами России, у Москвы не было выбора, кроме отмены двусторонней комиссии по ДСНВ, заявил Рябков. По его словам, стороны также не согласовали до конца программу работы комиссии.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы, считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе. <...> Мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК (двусторонней консультативной комиссии), это не стало ключевым компонентом, наверное, это в какой-то мере технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл», – сказал он.

Дипломат добавил, что решение об отмене комиссии принималось Москвой на политическом уровне. «Ситуация складывалась так, что у нас не оказалось иного выбора, решение принималось на политическом уровне», – добавил Рябков.

Замминистра также заявил, что Москва спустя некоторое время предложит Вашингтону новые даты встречи комиссии по ДСНВ, но это не произойдет сиюминутно. По его словам, встреча консультативной комиссии вряд ли пройдет до конца года.

Рябков отметил, что именно США должны стать инициаторами возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности, переговоры в этой сфере возможны только при желании Вашингтона вести равноправный разговор.

«Мы сами инициативу не проявляем, мы действуем по закону жанра, не отклоняясь от него. Коль скоро противоположная сторона приняла решения о свертывании этого диалога, именно она должна, если сочтет это целесообразным, выступить с инициативой о его восстановлении», – сказал замминистра, отвечая на вопрос о перспективах соответствующего диалога между Москвой и Вашингтоном. «В противном случае мы окажемся в заведомо проигрышной позиции. Наш подход к этой тематике американцам хорошо известен: он неконъюнктурен, основывается на глубоко осознаваемых нами интересах нашей национальной безопасности», – добавил он.

«Мы считаем, что диалог возможен исключительно на принципе баланса интересов, поиске общих знаменателей, здесь не может быть одностороннего навязывания. Если это осознают американцы, будут так работать, то шансы есть. Если нет – значит не будет перспектив у этого диалога, даже если он возобновится», – добавил Рябков.

Ранее в понедельник в посольстве США в России заявили журналистам, что консультации по Договору о стратегических наступательных вооружениях, которые должны были состоятся с 29 ноября по 6 декабря в Каире, отложены по инициативе Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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