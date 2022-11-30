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«Неминуемо»: Россия примет адекватные меры в случае конфискации ее собственности в Европе

Москва готова принять ответные меры, если Евросоюз дойдет до реальной конфискации собственности России или ее граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы в очередной раз предупреждаем, что если дойдет до реальной конфискации собственности РФ и российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры», – заявила Захарова.

На прошлой неделе в Европейской комиссии (ЕК) приступила к изучению юридических возможностей конфискации государственных и частных активов России для оплаты расходов на восстановление Украины. Размер конфискованных активов может составить около $300 млрд, куда входят замороженные активы Банка России, а также включенных в список санкций ЕС физических и юридических лиц.

25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о цели не заморозить, а конфисковать российские активы в ЕС.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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