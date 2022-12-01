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Четверг, 1 декабря 2022, 14:01 мск

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«Риск огромен»: Лавров оценил перспективы ядерной войны

Фото: сайт МИД РФ

Любой вооруженный конфликт между государствами, обладающими ядерным оружием, имеет огромный риск перерасти в ядерную войну. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас есть совместное заявление президентов (России и США) от июня 2021 года, что ядерная война не может быть выиграна никем, поэтому ее нельзя развязывать. Есть соответствующее аналогичное заявление уже пяти ядерных государств, причем мы, как я уже говорил, готовы были пойти дальше и сказать, что не только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную будет огромен», – пояснил Лавров.

В этой связи глава МИД России обратил внимание на участившиеся в последнее время провокационные заявления по применению этого опасного оружия. «Поэтому мы так с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в провокации с использованием ядерного оружия массового уничтожения. Но сам-то Запад, включая США, Великобританию, Францию – то есть три ядерные державы – они же делают все, чтобы наращивать свое практически прямое участие в войне, которую руками украинцев они ведут против России», – констатировал Лавров.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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