Врачи Люберецкой больницы извлекли из щеки пациентки 12-сантиметрового червя

Подмосковные медики извлекли из щеки пациентки 12-сантиметрового гельминта, появившегося после укуса комара. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, в Люберецкую больницу обратилась 51-летняя женщина с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки. После обследования в челюстно-лицевом отделении специалисты заподозрили доброкачественную опухоль у пациентки и приняли решение удалить утолщение.

«Сделав надрез под местной анестезией, мы обнаружили в толще щелки головку червя. Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения постоянный зуд. Мы удалили капсулу из щеки и вытащили червя длиной 12 см, затем наложили швы», – рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

Специалист признался, что это первый случай за 10 лет его практики как оперирующего хирурга. Как выяснилось, появление глиста – это результат укуса обычного комара, инфицированного гельминтозом, носителями которого являются домашние животные.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой, добавили в пресс-службе минздрава.

Москва, Андрей Дорофеев

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