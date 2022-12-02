Более тысячи человек пострадали от группы столичных мошенников, подменявших условия онлайн-займов

Столичные полицейские задержали группу злоумышленников, которые создали крупномасштабную схему мошенничества при предоставлении онлайн-займов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Злоумышленники зарегистрировали микрокредитные компании на территории нескольких регионов страны. Для каждой фирмы были созданы броские интернет-сайты, где размещались предложения о предоставлении онлайн-займов на выгодных условиях. При формировании кредитного продукта обратившихся клиентов вводили в заблуждение путём подмены условий договора. Мошенники, имея доступ к личным кабинетам потерпевших, вносили изменения относительно сумм, сроков займов, процентной ставки и графика выплат, после чего потерпевшим выставлялись задолженности, в десятки раз превышающие изначально обговоренную сумму», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в дальнейшем подельники вымогали якобы просроченные денежные обязательства, угрожая гражданам насилием.

Оперативниками установлено, что разработал криминальную схему 37-летний мужчина, который контролировал теневой бизнес и занимался распределением денежных средств. Ему помогали двое сообщников.

Как отметили в пресс-службе, у сотрудников полиции есть основания полагать, что от действий аферистов пострадало свыше тысячи человек на территории всей России. Следственными органами возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

В отношении организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его соучастники отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Всем троим предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

В результате обысков, проведенных на территории столицы, изъяты полумиллиона рублей и черновые записи.

Москва, Андрей Дорофеев

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