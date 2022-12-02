«Развалится в самые ближайшие месяцы, если будет создан»: Гаагский трибунал превратился в районный суд

Европейский спецтрибунал о преступлениях на Украине, о подготовке к созданию которого заявила Франция, не будет иметь никакой силы и развалится в ближайшие месяцы, если вообще будет сформирован. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в Москве. При этом сенатор назвал рудиментом прошлого Европарламент (ЕП), который недавно принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма».

«Ничего для России это не значит. Европарламент, простите, это такой рудимент прошлого. Я беседовал со многими международниками, экспертами, которые многие годы работали и в Европе, и в штаб-квартирах европейских структур – ЕП сейчас состоит из людей, которые отработали свой ресурс в своих национальных парламентах, и место в ЕП для них как утешительный приз. Этот орган ничего не решает, выносит рекомендательного характера резолюции. Но к этим рекомендациям мало кто прислушивается», – констатировал Джабаров.

Вместе с тем сенатор заявил, что заявленное Францией создание спецтрибунала для расследования действий России на Украине «никакой силы иметь не будет». «Этот трибунал не мировой и не международный. Трибунал 30-ти европейских стран, входящих в НАТО. И все 30 этих стран, за редким исключением, были на стороне Вермахта фашисткой Германии и воевали против Советского союза в годы Второй мировой войны… Он развалится в самые ближайшие месяцы после его создания, если он будет создан, конечно», – полагает он.

«Что касается позиции Франции – удивляет. Ведь французы на Нюрнбергском процессе были признаны страной-победителем благодаря исключительно воле нашего верховного главнокомандующего тех лет – Сталина. У Сталина были хорошие отношения с Де Голем, лидером французского Сопротивления. Но при этом все почему-то забывают, что бОльшая часть французских вооруженных сил – это было не Сопротивление. Это были именно части, которые служили в составе Вермахта, и которые до последних дней существования Рейха защищали и Рейхсканцелярию, и Рейхстаг, то есть до 30 апреля 45-го года», – напомнил сенатор.

«Если говорить о трибунале, думаю, французам есть за что отвечать перед народом Ливии, Ирака. Ведь французские вооруженные силы участвовали во всех акциях НАТО, где погибали невинные люди», – подчеркнул Джабаров.

Что касается последних высказываний в СМИ по поводу суда в Гааге даже «над последним дворником» Кремля, сенатор обратил внимание, что упаднические настроения не про Россию, которая «если вступала в противостояние, рано или поздно выходила победителем». «А потом, Гаагский трибунал превратился в какой-то районный суд какого-то провинциального городка. Кто там в этом трибунале заседает? Какие у них полномочия? На какие факты они опираются? Вспомните суд по поводу крушения «Боинга», который разбился над Донбассом 2014 году... Никакие доказательства не были учтены, решение было принято заранее в первый же день крушения этого самолета, который был сбит тогда, на мой взгляд, украинцами», – заключил Джабаров.

Напомним, накануне МИД Франции сообщил, что в Париж начал работа по созданию спецтрибунала для расследования действий России на Украине, хотя еще в октябре не поддерживал такую идею. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости создать специальный суд над РФ, а также объединить в спецфонд заблокированные средства российского ЦБ, из которых выплачивать компенсацию Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

Москва, Мария Соколова

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