«Гиена Европы»: в Совфеде оценили претензии Польши на украинские территории

Намерение Польши включить в свой состав западные области Украины может обернуться очередным разделом ее территории. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня заместитель главы Комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в Москве.

«Думаю, что слова [бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона] Черчилля о гиене Европы, он имел ввиду Польшу, не потеряли своей актуальности. Польша очень пытается вернуться к идее создания великого польского государства. После каждой такой идеи происходил раздел Польши. Вы знаете, уже три раздела Польши прошло. Вот если они так себя будут вести, я не исключаю, что наступит четвертый раздел, который они могут просто не перенести», – подчеркнул Джабаров.

Сенатор полагает, что Варшава рассчитывает на поддержку США и поэтому «бежит впереди паровоза». «Если они рассчитывают, что Вашингтон поддержит их в таких планах по расширению территории, по получению каких-то привилегий, преференций, – они глубоко заблуждаются. Потому что Польша перессорилась не только с Россией, не только с Украиной, но и с Германией, которой она постоянно предъявляет какие-то претензии материального и территориального характера», – констатировал он.

«Эта воинственная риторика только вредит этому государству. Это все уходит в средние века еще, когда Польша пыталась стать на месте России великой восточной империей. У нее не получилось. Вот эта обида давняя, наверное, до сих пор не прошла», – заключил Джабаров.

Как сообщалось ранее, 30 ноября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. По словам Нарышкина, в Польше уверены, что заслужили щедрую компенсацию за военную помощь Киеву, предоставление крова беженцам, а также инцидент с падением ракеты, который польские власти вынуждены были «проглотить» по рекомендации США и ЕС.

Москва, Мария Соколова

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