Российский МИД посоветовал Франции создать трибунал по собственным преступлениям

МИД РФ выразил возмущение заявлением министерства Европы и иностранных дел Франции о планах по созданию спецтрибунала по преступлениям России и посоветовал Парижу обратить внимание на собственные военные преступления и поведение украинских властей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте росийского министерства иностранных дел.

«Возмущены заявлением министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего «специального трибунала по преступлениям агрессии России». В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной «судебной» инстанции, по сути не имеющей ничего общего с правосудием», – отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что не перестают удивляться цинизму французских властей.

«Подчеркивая, что «приоритетом» для них является «борьба с безнаказанностью» на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их», – говорится в заявлении.

Парижу также напомнили, что он закрывает глаза на правовой беспредел киевского режима в течение последних восьми лет в отношении жителей Донбасса, которые до сих пор продолжают гибнуть от ежедневных артиллерийских и ракетных обстрелов. Также французские власти игнорируют шокирующие кадры расстрела украинскими боевиками безоружных российских военнопленных.

«Преступления США и их союзников в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, других странах, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения от оружия американских и европейских оборонно-промышленных компаний, очевидны для жителей пострадавших государств, их соседей по региону, всех тех, кто не входит в пресловутый «золотой миллиард». Нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм – очередной пример практики двойных стандартов Запада. Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет», – подчеркивается в заявлении.

Также в МИД напомнили о военных преступлениях, совершенных французами в период колониализма, в Алжире – в период войны за независимость, в Индокитае, а также в Ливии, которые «так и остались безнаказанными и лишили Францию морального права на выступления с такими заявлениями».

«Рекомендуем Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света», – заключили в МИД России.

Москва, Андрей Дорофеев

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