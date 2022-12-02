Врачи спасли пациента с разрывом аневризмы аорты

Врачи Можайской больницы спасли пожилого пациента с разрывом аневризмы аорты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила в больницу 65-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии – без сознания и с низким артериальным давлением. Как выяснилось, на работе он внезапно почувствовал себя плохо.

После проведенного обследования врачи диагностировали у пациента расслаивающуюся аневризму аорты – жизнеугрожающее состояние, при котором происходит разрыв внутреннего слоя стенки аорты и кровь течет между внутренним и внешним слоями, приводя к разрыву. Расслоение аорты – одно из наиболее опасных сердечно-сосудистых заболеваний, которое в 90% случаев приводит к летальному исходу, отметили в минздраве.

В связи с тем, что перевезти мужчину в другую больницу было невозможно, из МОНИКИ им. Владимирского срочно вызвали сердечно-сосудистого хирурга для помощи в проведении операции.

Операция прошла успешно. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Москва, Андрей Дорофеев

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