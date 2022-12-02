Шольц надеется вернуться к миропорядку, который был до событий на Украине

Европа готова вернуться к миропорядку, который существовал последние десятилетия до событий на Украине, если у России будет такое желание. Об этом сегодня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Берлинской конференции по безопасности.

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые являлись основой мира и порядка безопасности в Европе. И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, которые следуют совершенно другому способу управления и тому, как они привлекают людей. Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если в России будет желание вернуться к этому мирному порядку», – сказал Шольц, слова которого цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос об отношениях Германии с РФ после окончания конфликта на Украине с учетом «крепкого партнерства», которое ранее существовало между двумя странами, Шольц заметил, что «на данном этапе речь идет не о партнерстве».

Москва, Мария Соколова

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