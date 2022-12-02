российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 декабря 2022, 18:27 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Шольц надеется вернуться к миропорядку, который был до событий на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Европа готова вернуться к миропорядку, который существовал последние десятилетия до событий на Украине, если у России будет такое желание. Об этом сегодня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Берлинской конференции по безопасности.

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые являлись основой мира и порядка безопасности в Европе. И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, которые следуют совершенно другому способу управления и тому, как они привлекают людей. Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если в России будет желание вернуться к этому мирному порядку», – сказал Шольц, слова которого цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос об отношениях Германии с РФ после окончания конфликта на Украине с учетом «крепкого партнерства», которое ранее существовало между двумя странами, Шольц заметил, что «на данном этапе речь идет не о партнерстве».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Российский МИД посоветовал Франции создать трибунал по собственным преступлениям / «Гиена Европы»: в Совфеде оценили претензии Польши на украинские территории / «Бессмысленное решение»: Запад снова просчитался – Россия не проиграет после введения «потолка» цен на нефть / «Развалится в самые ближайшие месяцы, если будет создан»: Гаагский трибунал превратился в районный суд / В Швеции рассказали, как могли доставить взрывчатку к «Северным потокам» / От Египта до Италии: аналитики назвали страны, оказавшиеся на грани банкротства / Евросоюз «расписался» в полной несостоятельности в Сербии и на Украине – глава МИД России / Еще одна угроза для России: США создают взрывоопасную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе – как в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Германия, Европа, Украина,