Атмосферное давление в Москве поднялось до рекордной отметки

Сегодня в Москве атмосферное давление повторило суточный рекорд 1954 года, поднявшись до отметки 770,9 мм ртутного столба. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Москва повторила суточный рекорд атмосферного давления. В 9 часов утра барометры на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, показали 770,9 миллиметра ртутного столба, повторив таким образом рекордное значение, достигнутое 3 декабря 1954 года», – уточнил синоптик в своем телеграм-канале.

Москва, Светлана Антонова

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