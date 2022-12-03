Пригожин с иронией ответил на сообщения о визитах Рогозина на позиции ЧВК «Вагнер» в Донбассе

Поездки различного рода «проверяющих» на передовую в зону СВО организовываются только с целью «самопиара», но с точки зрения позитивного эффекта они абсолютно бесполезны. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Отвечая на запрос журналистов из информационного агентства REX, попросивших прокомментировать частые визиты экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на передовую, а также его возможные встречи с бойцами ЧВК «Вагнер», Пригожин иронично напомнил о «замечательных полетах наших спутников».

«Считаю, что поездки такого рода абсолютно бесполезны и ни к чему позитивному не приводят. Надо сказать, что позиции ЧВК «Вагнер» находятся на фронте, в непосредственной близости к противнику. Поэтому туда различного рода «проверяющие» не ездят, в том числе с целью пиара», – приводит слова бизнесмена пресс-служба «Конкорда».

Пригожин отметил, что очень хорошо осведомлен о принципах корпоративного духа ЧВК «Вагнер», потому что сам его формирует.

«Если бы Рогозин попытался с кем-то из «вагнеровцев» встретиться, то его вряд ли бы приняли. В принципе, подразделения ЧВК «Вагнер» достаточно хорошо подготовлены и внимательно отслеживают в прицелы представителей НАТО. Поэтому если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК «Вагнер», то думаю, его бы отправили в пластиковом мешке для опознания», – резюмировал предприниматель.

Такая ирония в комментарии Пригожина объясняется тем, что Рогозин, когда-то курировал военно-промышленный комплекс РФ. Примечательно, что на фотографиях, растиражированных СМИ с изображением «воюющего» в Донбассе Рогозина, бывшего главу Роскосмоса можно увидеть исключительно в экипировке натовского образца. Это породило массу шуток и критики в соцсетях.

Москва, Светлана Антонова

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