Атмосферное давление в Москве выросло до нового рекорда

Москве побит рекорд атмосферного давления 68-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столичном регионе уже более 10 суток атмосферное давление превышает нормы, а сегодня к 09.00 показания барометры вышли на пик – 772,2 мм рт. ст., что на 25 единиц выше нормы. Мало того, это рекордное значение для 4 декабря. Прежний максимум держался с 1954 года, когда в этот день было 766,8 мм рт. ст.», – уточнил метеоролог в своем телеграм-канале.

Тишковец также отметил, что высокое атмосферное давление значительно легче переносят гипотоники, но ощущают слабость, а для гипертоников – это тяжелое испытание, которое проявляется в нарушении нормальной жизнедеятельности людей: изменяется сон, понижается физическая и умственная активность, появляется раздражительность, головная и сердечная боль, покраснение кожи лица, шум в ушах и мушки в глазах, в крови увеличивается количество лейкоцитов и т.д.

Москва, Светлана Антонова

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