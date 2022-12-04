Аномально холодно: такого морозного начала зимы в Москве не было 20 лет

Морозная погода, установившаяся в московском регионе, является аномалией, которая наблюдалась только в 2002 году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, понедельник может стать самым холодным днем с начала зимы.

«Понедельник может стать самым холодным днем этой зимы. Морозы усилятся до 12-14 градусов, по области – до 17 градусов ночью, а днем – 8-10 градусов, по области – до 12 градусов. Это на 8 градусов ниже нормы. Зима началась с суперхолодной погоды, такая бывает в Архангельске в январе по климату», – сказал синоптик в комментарии ТАСС.

По словам Вильфанда, в последующие дни температура будет немного повышаться, но погода все равно будет оставаться достаточно холодной. Во вторник днем прогнозируются 6-8 градусов мороза, в среду – 5-7 градусов мороза.

Метеоролог отметил, что такого холодного начала зимы не было в столичном регионе 20 лет. «Если анализировать, давно ли было такое холодное начало зимы, то в нынешнем веке такие температуры отмечались только 20 лет назад. В 2022 году была лишь аналогичная ситуация. Это очень редкое событие», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

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