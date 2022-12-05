Число айтишников, арендующих жилье в Москве, сократилось вдвое

Число IT-специалистов среди арендаторов жилья в Москве с конца сентября сократилось вдвое. Об этом рассказал РИА Недвижимость риелтор Александр Харыбин.

«Айтишники арендовали квартиры в Москве во всех ценовых сегментах и во всех районах. И за 30 тысяч рублей в месяц, и за 50 тысяч, и за 200-300 тысяч», – отметил он, добавив, что основной спрос у таких арендаторов был заметен все же в ценовой категории от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.

По словам Харыбина, сейчас IT-специалистов на рынке московской аренды стало меньше примерно на 50%. Это связано с тем, что часть из них вывезли за границу работодатели, обеспечив им проживание. В свою очередь фрилансеры также готовы уезжать из России.

При этом на рынке купли-продажи жилья риелторы и банки, выдающие ипотеку, видят восстановление спроса со стороны этой категории покупателей.

Стимулом для приобретения жилья специалистами этой сферы является IT-ипотека. По ней кредит по льготной ставке не более 5% годовых может получить гражданин России, трудоустроенный в организациях из сферы информационных технологий, напомнила замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Спрос на эту программу среди наших клиентов достигал пика в августе, когда 2,2% всех ипотечных заявок в более чем 200 городах России подавались именно по ней. Затем на фоне отъезда айтишников за границу в октябре был отмечен минимальный в этом году спрос – 0,6% от общего объема ипотечных заявок», – рассказала она.

Зато с ноября, по словам Решетниковой, отмечается умеренная положительная динамика. Спрос на этот продукт постепенно начинает расти, хотя он еще полностью не восстановился до августовских уровней. Сейчас по этой программе подается 0,7% всех ипотечных заявок.

По данным пресс-службы Сбербанка, в ноябре спрос у айтишников на программу IT-ипотеки в банке вырос на 19% по сравнению с октябрем.

Главный аналитик филиала Росбанка «Росбанк Дом» Ирина Бабина объясняет рост спроса на IT-ипотеку тем, что часть работников этой сферы, уехавших за границу после начала частичной мобилизации, начинают возвращаться в страну и снова интересоваться покупкой жилья.

Москва, Андрей Дорофеев

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