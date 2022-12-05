«Должны быть приняты самые жесткие меры»: Пригожин направил повторное заявление Генпрокурору РФ с просьбой проверить YouTube

Предприниматель Евгений Пригожин обратился к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность видеохостинга YouTube и американской компании Google LLC. Бизнесмен считает, что последнюю необходимо признать нежелательной на территории Российской Федерации.

«Как и раньше, я полагаю, что в отношении YouTube должны быть приняты самые жесткие меры, так как эта американская онлайн-платформа грубо нарушает российское законодательство. Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка», – цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель отметил, что к данной платформе необходимо ограничить доступ. Кроме того, добавил он, деятельность акционера YouTube – Google, который создает угрозу обороноспособности и безопасности России, также необходимо признать нежелательной на территории страны.

Москва, Светлана Антонова

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