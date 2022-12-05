Основатель одной из крупнейших золотодобывающей компании России осужден за мошенничество

Суд в Москве признал основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Басманным районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор основателю и бывшему генеральному директору золотодобывающей компании Petropavlovsk Павлу Масловскому, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны. С Масловского в пользу АО «Покровский рудник» взыскано 99 млн 348 тысяч рублей.

В суде доказано, что Масловский в 2018 году по завышенной стоимости обеспечил покупку одной из подконтрольных ему компаний у своего сына Алексея офисного здания в Благовещенске. Ущерб составил около 95 млн рублей. Ранее суд заочно арестовал Алексея Масловского. Он находится в розыске.

Масловский-старший был задержан конце декабре 2020 года.

По данным СМИ, Petropavlovsk является одной из крупнейших в России золотодобывающих компаний, работает на месторождениях Амурской области.

Приговор в отношении Павла Масловского законную силу еще не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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