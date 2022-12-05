Парадоксально, но факт: Запад с помощью санкций реанимирует советскую систему

Евросоюз и его партнеры с помощью запретов и санкций создают аналог классического советского правительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессор Леонид Григорьев, выступая сегодня на «круглом столе» по ситуации на мировом энергетическом рынке. По его оценке, ближайший год ЕС продолжит «игру в санкции» и забудет об «актуальной» климатической повестке.

«Внимание Европы, которая была лидером по климату, переключилось на санкции. И в этом плане, если мы повернем доску и посмотрим с той стороны, я бы сказал, что они хотят слишком много всего сразу. Климат уже забыли. Одновременно они нам демонстрируют, кто хозяин в доме, – пытаются показать, вот как мы решим, вот такая неизбежность, неотвратимость наказания – вот пацан сказал, пацан сделал. Простите за национальный вульгаризм… Инерция санкций стала частью их жизни, большой части европейских элит. Они просто, когда не вводят санкции, скучают. Сейчас одним этим решением (о ценовом потолке и эмбарго на российскую нефть) они определили полную загрузку юристов, политиков, газет, всех вас, всех нас вперед на год», – пояснил Григорьев.

Эксперт полагает, что нынешней зимой в Евросоюзе будут «экспериментировать, подкручивать» созданные санкциями механизмы. «Будут продолжать качать уголь, все, что можно у нас качать, будут качать (в ЕС). Последние данные – на 8% вырос уголь, то ли по миру, то ли по Европе. Но он продолжает расти. Выбросы парниковых газов за 22-й (год) вырастут. То есть, вот это все продолжается, и в это время все подкручивают игрушки… Все ж истории кончаются, как известно, – поиск виновных, наказание невиновных, награждение непричастных. Это такой мировой принцип. Вот сейчас будет вот это все на год», – подчеркнул он.

Григорьев также обратил внимание на вероятность рецессии в ЕС. «Прогноз на Европу Международного валютного фонда (МВФ) октябрьский практически нулевой. Откладывание по газу потолка на 19 января, это ж не случайно. Наверняка, 19-го появится новый прогноз МВФ, в крайнем случае, 18-го. И тут они начнут решать, что делать, потому что им нужно знать спрос и так далее. В зависимости от того, как пойдет стагфляция в мире и особенно в Европе, они начнут подкручивать проблему спроса, потому что в какой-то степени, если будет спад спроса, то по идее какое-то падение цен на нефть может, скажем, произойти само собой. ОПЕК+ может отреагировать, не отреагировать», – пояснил эксперт.

«То есть, у нас следующий информационный повод собраться и хорошо обсудить будет не позднее 19 января. А потом примерно на 8 марта, потому что к 8 марту кончится отопительный сезон и будет ясно (по газу), что там закачали, не закачали, что потратили из запасов, какая цена. И дальше возникнет вопрос – как переживать следующий год. И они будут подкручивать. Если им будет не хватать (энергоресурсов), они нам будут снижать санкции, открывать нам какие-то щелки. Думаю, угля им не хватит, потому что сколько им нужно физически, было трудно запасти. А по газу может они и дотянут –зима вроде теплая… Думаю, что эта мера (эмбарго и «потолок цен» на нефть РФ) введена сегодня еще и потому, чтобы за новый год дисциплинировать те страны, которые отклоняются от общей линии», – считает Григорьев.

При этом профессор обратил внимание на ошибки европейского руководства при введении санкций против РФ в плане заявленных целей и реальных результатов. «Люди, которые вводили санкции, точно не проходили ни микроэкономики, ни торговых балансов, в частности, связь валютных курсов и торговых платежных балансов. Потому что, запретив нам бОльшую часть импорта, они нас обрекли на большое торговое сальдо и укрепление рубля. А потом дружно вся пресса милейших, но неграмотных журналистов удивлялась, чего это у них рубль укрепляется – у них должен быть кризис?» Ну, вы оставили бы импорт «Мерседесов», мы б покупали и сидели в негативном торговом сальдо. Ездили б на «Мерседасах» счастливые, и у нас упал бы рубль... Люди, которые это делали, точно об этом не думали. Чего удивляться-то потом?!», – констатировал Григорьев.

«Конечно, непосредственного удара на новый год по нашему балансу не получится. Дальше будет очень тяжелая жизнь, но нам нужно думать в длинную, потому что доходы у нас все равно будут, и надо адаптировать экономику в долгосрочную, когда в мире будут такие сложности, будут ограничения. В конечном итоге, мы добываем нефть не для того, чтобы выполнить план по добыче для советского правительства – пятилетку, а для того, чтобы зарабатывать, чтобы на эти деньги можно было содержать все остальное – и личное потребление, и государство, и все прочее», – отметил эксперт.

Профессор также обратил внимание на создаваемую Западом с помощью санкций глобальную структурную надстройку, подобную советской системе. «Мы реально переходим в стадию появления мирового Госплана. Роль коллегии Госплана играют, соответственно, органы ЕС и так далее, которые говорят, куда вкладывать, куда не вкладывать, кому расти, кому не расти. Региональное размещение производства по планете практически является областью политических решений. Во-вторых, все истории со страховкой и наказанием танкеров – это, извините, Госснаб. То есть, откуда куда везти, по какому маршруту, с какими издержками… – чистый Госснаб! А вот «потолок (цен)» – это уже Госкомцен: вот вы столько зарабатываете, вот этому платите, да по такой цене, баланс спроса-предложения и так далее», – пояснил он.

«Поздравляю, сегодня у нас полная триада плановых органов в таком зачаточном состоянии, работающих через санкции, через запреты. Но, по существу, у нас появился элемент мирового правительства в его классическом госплановском варианте. Это называлось у римлян – они сожгли все, чему поклонялись и поклонились тому, что сжигали», – заключил Григорьев.

Напомним, сегодня вступило в силу эмбарго и «потолок цен» в $60 за баррель на поставку российской нефти по морю в Евросоюз.

Москва, Мария Соколова

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