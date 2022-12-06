Полиция проверяет троих московских школьников на предмет пропаганды ЛГБТ

Полицейские проводят проверку в отношении троих московских школьников на соответствие их действий законодательству о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась замдиректора одной из школ в Северном Бутове. Она сообщила, что трое школьников – два девятиклассника и восьмиклассница – распространяют среди учеников видео, которое, по ее мнению, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. По данному факту проводится проверка», – сказал собеседник агентства.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Такая пропаганда теперь полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино и рекламе. Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних – ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ. Планируется создать механизм, который ограничит доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах.

Москва, Андрей Дорофеев

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