В приграничных районах Белгородской области создают отряды территориальной обороны

В Белгородской области начали формировать отряды территориальной обороны. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, с первых дней спецоперации РФ на Украине с такими просьбами обращалось большое количество жителей области.

«Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи», – пояснил Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, формирование отрядов идет во всех приграничных районах. «Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов», – отметил глава Белгородской области.

Также губернатор проверил ход строительства засечной белгородской черты. «Работа большая, работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области. Работа идет в соответствии с утвержденным графиком», – сообщил Гладков.

Москва, Мария Соколова

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