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NewDayNews.ru

Вторник, 6 декабря 2022, 21:18 мск

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Бизнесмен Пригожин констатировал, что ВСУ удается удерживать населенный пункт Опытное

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. Он рассказал о том, что происходит в населенном пункте Опытное.

Пригожин подчеркнул, что информация о взятии поселка российскими бойцами не более, чем слух. На данный момент Опытное находится под контролем ВСУ. Однако, как отметил бизнесмен, на этой территории ведутся ожесточенные сражения.

«Нет. Это, к сожалению, не так. Идут тяжелейшие кровопролитные бои. Населенный пункт Опытное всё ещё находится под контролем ВСУ», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин сообщил, что ситуация в Бахмуте по-прежнему остается напряженной, поскольку украинская армия оказывает достойное сопротивление.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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