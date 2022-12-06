Пригожин отреагировал на слухи об отказе в возведении «Линии Вагнера» в Белгородской области

Российский предприниматель Евгений Пригожин опроверг сообщения ряда СМИ о том, что он якобы требовал от властей Белгородской области заплатить за сооружение «Линии Вагнера». Просьбу прокомментировать ситуацию направили журналисты издания «Блокнот».

Заявление предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». В нем указано, что с инициативой о создании оборонительных сооружений в регионе Пригожин выступил еще в начале октября. Однако местные власти начали заниматься этим лишь спустя полмесяца, что его тем не менее обрадовало.

По словам бизнесмена, «Линия Вагнера» должна была предотвратить проникновение украинских военнослужащих на российскую территорию. При этом дополнительными целями проекта стали формирование народного ополчения и стимуляция местных властей с бизнесменами.

Пригожин заявил, что «никогда ни с кого не просил денег». Причем это касается всех его действий, связанных со спецоперацией на Украине. Как сказал предприниматель, часть укрепсооружений в Белгородской области изначально была построена за его счет. Поэтому его сильно возмутили ложные сообщения СМИ.

«Считаю подобные заявления хамскими, в связи с чем дал поручение своим юристам внимательно разобраться в источниках этих сообщений. Если мы найдем засранца, то как следует надерем ему задницу», – пригрозил он.

Также бизнесмен напомнил, что изначально объект носит название «Засечная черта». Так сложилось исторически, однако в народе ему присвоили наименование «Линия Вагнера».

Резюмируя, Пригожин указал на обязанность бизнеса в Белгородской области принимать непосредственное участие в создании оборонительных сооружений. Он призвал коллег самостоятельно заниматься управлением добровольческими подразделениями, чтобы переданные в фонды деньги «не просачивались сквозь пальцы».

Москва, Светлана Антонова

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