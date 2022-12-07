Полицейские изъяли на складе в Москве живых крабов и морских гребешков на 26 млн рублей

Правоохранители пресекли в столице схему сбыта немаркированных морепродуктов с многомиллионным оборотом. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющейся информации, предприниматель сбыл более 6,5 тонны краба, а также около 300 килограммов морского гребешка. Реализация проводилась по фиктивным сопроводительным документам, без прохождения необходимых процедур. Общая рыночная стоимость водных биологических ресурсов, изъятых во время обысков на складе в 1-м Магистральном проезде, – около 26 миллионов рублей», – рассказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 Уголовного кодекса РФ.

Волк уточнила, что операция проводилась столичными полицейскими во взаимодействии с Пограничной службой ФСБ России и представителями Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Москва, Андрей Дорофеев

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